POL-LER: ++ Einbruch in Wohnhaus ++ 36-Jähriger nach Sachbeschädigungen in Gewahrsam genommen ++ Fahrradfahrer kollidieren im Begegnungsverkehr ++ Verkehrsunfallflucht ++

PI Leer/Emden (ots) - Leer - Einbruch in Wohnhaus

Leer - In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus im Großen Oldekamp. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Personen, die etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Zwischen 13:45 Uhr und 14:45 Uhr am Freitag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Kirchstraße geparkten Hyundai Matrix. Die Fahrerin bemerkte bei ihrer Rückkehr eine abgebrochene Zierleiste und eine etwa 90cm lange Schramme an ihrem Pkw. Der Verursacher hatte sich bereits vom Ort des Geschehens entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Alkoholisierter 36-Jähriger nach Sachbeschädigungen in Gewahrsam genommen

Emden - Gegen 17:00 Uhr am Sonntagnachmittag wurde der Polizei ein augenscheinlich alkoholisierter Mann gemeldet der sich im Bereich Auricher Straße/Eggenastraße aufhielt, Passanten anpöbelte und bereits die Plastikscheibe eines Garagentors beschädigt hatte. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 36-jährige Emder darüber hinaus den Außenspiegel eines in der Eggenastraße geparkten BMW abgetreten hatte. Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Einen Atemalkoholtest verweigerte er.

Leer - Stromkasten beschädigt

Leer - Gegen 13:00 Uhr am Samstag verlor der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen VW Golf, vermutlich aufgrund von Eisglätte, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Stromschaltkasten. Der Fahrer und sein Beifahrer stiegen daraufhin kurz aus und betrachteten den aus der Verankerung gebrochenen Kasten, setzten ihre Fahrt anschließend jedoch fort, ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Moormerland - Fahrradfahrer kollidieren im Begegnungsverkehr

Moormerland - Gegen 06:15 Uhr am Donnerstag kam es auf dem Radweg der B 70 in Moormerland-Altschwoog zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Eine 22-jährige Moormerländerin, die in Richtung Leer fuhr, sah einen entgegenkommenden Radfahrer und wich nach rechts aus. Dieser streifte sie dennoch, so dass die 22-Jährige die Kontrolle verlor und in den Graben stürzte. Sie erlitt leichte Verletzungen, konnte ihre Fahrt aber fortsetzen. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne Kontakt zur gestürzten Radfahrerin aufzunehmen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sowie den unbekannten Unfallbeteiligten, sich bei der Polizei in Moormerland zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell