POL-LER: Pressemitteilung

Leer / Emden (ots) - Pressemitteilung für Sonntag, 08.01.2017

für den Landkreis Leer:

Einbruchdiebstahl in einem Einfamilienhaus

Leer - Am Samstagmittag dringen unbekannte Täter in Abwesenheit der Hausbesitzer gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Mörkenstraße ein. Nach Aufhebeln eines Badezimmerfensters werden im Gebäude sämtliche Räume durchsucht und Behältnisse durchwühlt. Schließlich werden Schmuck und Besteck im Wert einer niedrigen vierstelligen Summe entwendet.

Diebstahl aus Geräteschuppen

Leer - In der Zeit von Mittwoch bis Samstag wurde in einen an einem Wohnhaus angrenzenden Geräteschuppen in der Heisfelder Straße eingebrochen. Aus diesem wurden mehrere Werkzeuge wie Akkuschrauber, Bohrmaschine und Flex im Wert von ca. 700,- Euro entwendet.

Diebstahl aus Wohnhaus

Westrhauderfehn - Am Freitagabend, vermutlich zwischen 19:00 und 21:00 Uhr, haben sich zur Zeit noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der 1Südwieke verschafft. Laut ersten Erkenntnissen wurden im Anschluss diverse Gegenstände in einen vor dem Haus stehenden weißen Kastenwagen verbracht und abtransportiert. Auf dem Fahrzeug soll sich eventuell eine Firmenbeschriftung befunden haben. Die Polizeiinspektion Leer/Emden bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0491/976900 oder 04952/9230.

Fahren unter Drogeneinfluss

Leer - In der Nacht zum Sonntag wird ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW 3er BMW in der Oldenburger Straße in Leer kontrolliert. Bei dieser Kontrolle wird eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

für die Stadt Emden:

Trunkenheit im Straßenverkehr

Emden - Am Sonntag, gegen 04:00 Uhr, wurde der 40-jährige Führer eines Audi A4 in der Straße Am Delft kontrolliert. Dabei wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Mit einer Atemalkoholkonzentration von über 1,8 Promille stand der Fahrer erheblich unter Alkoholeinwirkung. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein eingezogen.

Fahren unter Drogeneinfluss

Emden - Am Freitagnachmittag wurde in in der Nesserlander Straße ein 25-jähriger Führer eines Peugeot aus Bad Zwischenahn angehalten, da er die Beleuchtung am Fahrzeug nicht eingeschaltet hatte. Bei dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass der PKW weder zugelassen noch versichert war. Das am PKW angebrachte Kennzeichen hatte der Fahrer zuvor in Großefehn entwendet. Zusätzlich war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren wegen zahlreicher Delikte eingeleitet.

