POL-LER: Pressemitteilung

Leer/Emden (ots) - Pressemitteilung für Samstag, 07.01.2017

für den Landkreis Leer:

Brand innerhalb eines Wohnhauses

Leer - Am Freitagabend entzündet sich in einem Einfamilienhaus in der Schubertstraße ein Tannenbaum. Zur Brandzeit halten sich der 76-jährige männliche Hauseigentümer und seine 75-jährige Ehefrau in dem Gebäude auf. Beim Versuch, das Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen, erleidet der 76-Jährige erhebliche Brandverletzungen. Er wird in eine Spezialklinik in den Niederlanden verbracht. Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr. Der Brandschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Verkehrsunfall durch Abkommen von der Fahrbahn

Uplengen - In der Nacht zum Samstag verunglückt die 19-jährige Führerin eines PKW Opel Corsa auf der K10 / Neufirreler Straße. In Richtung Firrel fahrend kommt der PKW nach links von der Fahrbahn ab und touchiert einen Baum. Nach einer Frontalkollision mit einer Hauswand kommt der PKW zum Stehen. Die Fahrzeugführerin bleibt unverletzt. Am Fahrzeug und am Haus entstehen Sachschäden.

für die Stadt Emden:

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden - In der Nacht zum Samstag wird in der Althusiustraße ein PKW Audi kontrolliert. Es wird festgestellt, dass der 23-jährige männliche Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Fahrzeugschlüssel werden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

