POL-LER: Pressemitteilungen vom 06.01.2017 ++ Bargeld und Schmuck aus Bekleidungsgeschäft entwendet ++ Brand eines Pkw ++ Einbruch in Wohnhaus ++ 39-Jährige durch Verkehrsunfall leicht verletzt ++

PI Leer/Emden (ots) - Weener - Bargeld und Schmuck aus Bekleidungsgeschäft entwendet

Weener - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Einschlagen einer Türscheibe Zugang zu einem Bekleidungsgeschäft in der Westerstraße. Aus diesem entwendeten sie Schmuck und Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt mir ihrem Diebesgut. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Brand eines Pkw

Weener - Gegen 18:30 Uhr am Donnerstagabend geriet in der Bahnhofstraße aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw in Brand. Der Mercedes befand sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs abgestellt auf einer Grundstückszufahrt. Die alarmierte Feuerwehr Weener löschte die Flammen und verhinderte ein Übergreifen auf ein im Nahbereich befindliches Wohnhaus. An dem Mercedes entstand schwerer Sachschaden. Beamte der Polizeiinspektion Leer/Emden dokumentierten den Brandort und nahmen die Ermittlungen zur Ursache des Feuers auf. Wer in diesem Zusammenhang etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Einbruch in Wohnhaus

Moormerland - Zwischen 16:20 Uhr und 18:00 Uhr am Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein rückwärtig gelegenes Fenster Zugang zu einem Wohnhaus im Amselweg. Bei ihrer Suche nach Diebesgut stießen sie schließlich auf Schmuck und Parfum und verließen den Tatort unter Mitnahme dieser Gegenstände. Wer etwas beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Uplengen - 39-Jährige durch Verkehrsunfall leicht verletzt

Uplengen - Gegen 13:25 Uhr befuhr eine 51 Jahre alte Frau aus Uplengen mit ihrem VW die Hollener Straße und wollte an der Kreuzung nach links auf die Jübberder Straße in Fahrtrichtung Remels abbiegen. Hierbei übersah sie gemäß derzeitigem Stand der Ermittlungen einen von links kommenden Opel, besetzt mit einer 39 Jahre alten Frau aus Apen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, durch den die Opel-Fahrerin leicht verletzt wurde. Der alarmierte Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell