POL-LER: Pressemitteilung vom 06.01.2017

PI Leer/Emden (ots) - Tödlicher Verkehrsunfall in Uplengen

Uplengen - Gegen 20:00 Uhr am 05.01.2017 ist es auf der Landesstraße 24 in Uplengen zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 29-jähriger aus Uplengen befuhr die L 24 mit seinem PKW VW FOX aus Richtung Remels kommend in Fahrtrichtung Westerstede. Aus Richtung Westerstede kommend befuhr ein 59-jähriger aus Hesel zusammen mit seiner 55-jährigen Schwester die L 24 mit seinem Pkw Daimler. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Die beiden Fahrzeugführer verstarben noch an der Unfallstelle. Die Beifahrerin erlitt durch den Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Die L 24 blieb bis ca. 01:15 Uhr voll gesperrt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Rettungskräfte waren mit zwei Notarztwagen und drei Rettungsfahrzeugen eingesetzt. Die Feuerwehren aus Remels, Großsander und Jübberde waren mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 49 Kameraden vor Ort. Die Ermittlungen dauern zur Zeit noch an.

