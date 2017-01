POL-LER: ++ Wohnungseinbruchdiebstahl ++ Sachbeschädigung++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++Glatteisunfälle++

PI Leer/Emden (ots) - Moormerland - Wohnungseinbruchdiebstahl Moormerland - Im Tatzeitraum von Dienstag, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 10:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufbrechen eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus in der Schulstraße in Moormerland. Hierbei wurde nach bisherigem Ermittlungsstand Schmuck entwendet. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Uplengen- Sachbeschädigung an Wetterschutzhäuschen und Verkehrszeichen Uplengen - Bereits am 29.12. kam es in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr im Winterboensweg zu einer Beschädigung eines Wetterschutzhäuschens sowie von dort aufgestellten Verkehrszeichen. Die Beschädigungen wurden nach bisherigem Ermittlungsstand durch pyrotechnische Gegenstände verursacht. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Leer - Ein 56-jähriger Führer eines Pkw Volvo befuhr die Feldstraße in Richtung Moormerland. Nach einem Überholvorgang kam er in Höhe der Einmündung Einbrooksweg ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Golf, der von einer 35-jährigen Moormerländerin geführt wurde. Diese wird durch die Kollision verletzt und durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde Alkoholgeruch bei dem unfallverursachenden Uplengener festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 o/oo. Eine Blutentnahme wurde folglich durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Landkreis Leer sowie Stadt Emden- Glatteisunfälle In der vergangenen Nacht kam es zu drei Unfällen auf Grund von Glatteis. Auf der Bundesautobahn 28 kam ein 44-jähriger Pkw-Führer im Bereich der Ausfahrt Veenhusen nicht rechtzeitig zum Stehen und rutschte in eine Seitenschutzplanke. Im Stadtgebiet Leer kam ein 18-jähriger Pkw-Führer in der Straße An der Seeschleuse ins Rutschen und fuhr im Einmündungsbereich der Groninger Straße auf eine dortige Verkehrsinsel. In der Leeraner Straße in Emden-Widdelswehr kommt ein 18-jähriger Pkw-Führer in Folge eines Hagelschauers von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Straßengraben. Der Pkw wurde durch die Feuerwehr aus dem Graben gezogen. Bei den Unfällen kam es zu keinen Personenschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell