POL-LER: ++ Verkehrsunfall i.V.m. Straßenverkehrsgefährdung, fehlender Fahrerlaubnis und Verdacht des Betäubungsmitteleinflusses sowie Alkoholbeeinflussung des Unfallgegners++

PI Leer/Emden (ots) - Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall

Ostrhauderfehn - Heute, gegen 11:50 Uhr, sollte der Führer eines Opel Corsa durch eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Straße Idafehn-Nord in Ostrhauderfehn kontrolliert werden. Der 34-jährige Ostrhauderfehner missachtete die gegebenen Haltzeichen und entzog sich der Kontrolle durch Flucht. Hierbei bog er dann zunächst in die Tannenstraße ein. Nachdem der Pkw durch den Funkstreifenwagen überholt und zunächst gestoppt werden konnte, wendete er und fuhr erneut in Richtung Idafehn-Nord. Auf Grund einer Vorfahrtsmissachtung kam es dann zur Kollision mit einem Peugeot Transporter, der mit zwei Personen besetzt war und die Straße Idafehn-Nord befuhr. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 20-jährige Führer des Transporters sowie sein 19-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Opel-Fahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Führer des Opel Corsa nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, und, dass der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung besteht. Gegen ihn wurde nach erfolgter Blutentnahme ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Des Weiteren wurde vor Ort festgestellt, dass der 20-jährige Führer des unfallbeteiligten Transporters unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 o/oo. Diesbezüglich wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann aus Lindern (Landkreis Cloppenburg) eingeleitet.

