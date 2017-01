POL-LER: Pressemitteilungen vom 04.01.2017 ++ Wohnungseinbruchdiebstahl ++ Einbruch zur Tageszeit ++ Brand eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes ++ BMW überschlägt sich - Vier Personen leicht verletzt ++

PI Leer/Emden (ots) - Emden - Wohnungseinbruchdiebstahl

Emden - In der Zeit zwischen Samstag und Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein rückwärtiges Fenster Zugang zu einem Wohnhaus im Friedensweg und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Einbruch zur Tageszeit

Leer - Zwischen 14:30 Uhr und 18:15 Uhr am Dienstag gelangten bisher unbekannte Täter nach Gewalteinwirkung auf eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Erikastraße. Auf der Suche nach Diebesgut stießen sie schließlich auf Schmuck und Bargeld und flüchteten mit diesem unerkannt. Wer etwas beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Tergast - Brand eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes

Tergast - Gegen 19:20 Uhr am Dienstagabend geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein landwirtschaftliches Nebengebäude in der Wasserwerkstraße in Brand. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer, verletzt wurde niemand. Durch Beamte der Polizeiinspektion Leer/Emden wurde der Brandort dokumentiert und die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. Ersten Einschätzungen zufolge dürfte ein Sachschaden in unterer fünfstelliger Höhe entstanden sein. Zu einem Zwischenfall kam es aufgrund des Verhaltens eines 81 Jahre alten Anwohners. Dieser behinderte die Kräfte der Feuerwehr bei ihrer Arbeit und machte das Einschreiten der Polizei erforderlich. Nachdem er einem ausgesprochenen Platzverweis nicht Folge leistete, musste er kurzfristig fixiert und vom Ort des Geschehens geführt werden. Kurz darauf beruhigte die Situation sich wieder. Die Ermittlungen dauern an.

Emden - BMW überschlägt sich - Vier Personen leicht verletzt

Emden - Gegen 19:30 Uhr am Dienstagabend kam es in der Schleienstraße zu einem Verkehrsunfall, durch den vier Personen leicht verletzt wurden. Gemäß derzeitigem Kenntnisstand war ein 19 Jahre alter Mann aus Hinte mit seinem BMW in Richtung Uphuser Straße unterwegs. Aus bislang nicht bekannten Gründen verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches ins Schleudern geriet, sich überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb. Alle vier Insassen, neben dem Fahrer zwei 17-jährige Hinteranerinnen und ein 19-jähriger Hinteraner, konnten den BMW selbstständig verlassen und wurden ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem betroffenen Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Dienstag, in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 13:10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Außenspiegel eines auf dem Seitenstreifen der Brüder-Grimm-Straße abgestellten VW Caddy. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

