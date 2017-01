POL-LER: ++Festnahme eines Einbrechers++

PI Leer/Emden (ots) - Weener-Festnahme eines Einbrechers

Weener- Am frühen Dienstagmorgen, gegen 02:50 Uhr, wurde der Polizei der Verdacht eines Einbruchs in der Mühlenstraße in Weener gemeldet. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten vor Ort eine aufgebrochene Wohnungstür sowie bereitgestelltes Diebesgut fest. Der sich noch in der Wohnung befindliche 37-jährige Einbrecher flüchtete ohne Beute über einen Balkon des 1. OG ins Freie. Hier konnte er nach einer Verfolgung durch ebenfalls eingetroffene Polizeibeamte festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durch den Zentralen Kriminaldienst wurde er entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell