POL-LER: Diebstahl von Kupferrinnen ++ Diebstahl aus Rettungsinseln ++ Fahren unter Btm.-einfluss ++ Diebstähle aus Pkw ++ Diebstahl von E-Bike ++ Einbruch in Reithalle und Restaurant ++ Verkehrsunfallfluchten

PI Leer/Emden (ots) - Leer - Diebstahl von Kupferdachrinnen Leer- Im Tatzeitraum vom 23.12.2016 bis zum 29.12.2016 entwendeten bislang unbekannte Täter die Kupferdachrinnen eines Fahrradschuppens in der Heisfelder Straße in Leer. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer- Diebstahl aus Rettungsinseln Leer- Im Tatzeitraum vom 30.12.2016; 17:00 Uhr bis zum 02.01.2017; 08:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße "Zur Jemgumer Fähre" im dortigen Industriegebiet. Auf dem Firmengelände wurden sechs einsatzbereite Rettungsinseln, die für die Seeschifffahrt bestimmt waren, aufgebrochen und es wurden Rettungsmittel hieraus entwendet. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei den entwendeten Gegenständen um Pyrotechnik bzw. Leuchtmittel zur Seenotrettung handelt, die im Rahmen einer Silvesterfeier genutzt worden sein könnten. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer- Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Leer- Am Montagabend wurde gegen 19:10 Uhr im Rahmen der Kontrolle eines 30-jährigen Führers eines Pkw in der Ledastraße in Leer festgestellt, dass der Leeraner seinen Opel unter Betäubungsmitteleinfluss führt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die entsprechenden Verfahren wurden eingeleitet.

Leer- Verkehrsunfallflucht Leer- Am Sonntag wurde in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr der linke Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand im Bollinghauser Weg abgestellten VW Polo durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin in Richtung Heisfelder Straße. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener- Diebstahl aus zwei Pkw Weener- In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 00:20 Uhr, zerschlägt ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines in der Westerstraße geparkten Mitsubishi sowie die Heckscheibe eines dort geparkten OPEL. Hierbei wurde ein Navigationsgerät entwendet. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener- Diebstahl eines E-Bikes Weener- Am Freitag Abend, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein hochwertiges E-Bike der Marke Bulls, welches vor einem Lokal in der Westerstraße verschlossen abgestellt war. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ostrhauderfehn- Einbruch in Restaurant Ostrhauderfehn- Im Tatzeitraum von Samstag, 22:30 Uhr, bis Montag, 07:15 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter durch Aufbrechen einer Tür in ein Restaurant in der Hauptstraße in Ostrhauderfehn. Hierbei wurde eine Geldkassette entwendet. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden- Einbruch in Reithalle Emden- In der Nacht von Sonntag auf Montag, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 05:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen rückwärtigen Eingang einer Reithalle in der Hauptstraße in Emden auf und verschafften sich hiermit unerlaubten Zutritt. Hierbei wurde Münzgeld entwendet. Speziell geschulte Beamte der Polizeiinspektion Leer/Emden nahmen den Sachverhalt auf und sicherten Spuren am Tatort. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden- Verkehrsunfallflucht Emden- Am Montag, den 02.01.2017, kam es gegen 13:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe der Kreuzung Larrelter Straße / Thüringer Straße. Hierbei fuhr ein bislang unbekannter Führer eines Motorrollers auf einen vor der dortigen Ampelanlage wartenden BMW auf. Als es auf Grund des entstandenen Schadens zu einem Personalienaustausch kommen soll, entfernt sich der Motorrollerfahrer unerlaubt. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden-Verkehrsunfallflucht Emden-Am Mittwoch, den 28.12.2016, streift der Führer eines dunklen BMW gegen 16:00 Uhr einen schwarzen VW Polo auf dem Doc-Parkplatz an der Thüringer Straße. Trotz des verursachten Schadens entfernt er sich im Anschluss unerlaubt. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emden zu melden. Insbesondere wird darum gebeten, dass sich die Personen melden, die der Besitzerin des VW Polo den Hinweis auf den Verursacher gegeben haben.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

