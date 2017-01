POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Verkehrswacht für den Landkreis Leer e.V. und der Polizeiinspektion Leer/Emden

1 weiterer Medieninhalt

PI Leer/Emden (ots) - Leer - Übergabe von 50 Teddybären der Deutschen Teddy-Stiftung an die Polizeiinspektion Leer/Emden für Kinder in Notlagen

Leer - Am 03.01.2017 übergaben Wibrandus G. Reddingius, stellvertretender Vorsitzender der Verkehrswacht für den Landkreis Leer e.V. und Georg Reichelt, Geschäftsführer, 50 Teddybären an den stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Leer/Emden, Polizeirat Robert Raaz und seine Stabsmitarbeiterin Angela Bartsch.

"Die Verkehrswacht hat die Vision des unfallfreien Straßenverkehrs", so Reddingius. "Da der Weg bis dahin allerdings noch sehr weit ist und es leider immer wieder zu Verkehrsunfällen mit schweren Folgen auch unter Beteiligung von Kindern kommt, hat die Verkehrswacht für den Landkreis Leer 50 Teddybären von der Deutschen Teddy-Stiftung erworben, die von der Polizei an Kinder in Notsituationen übergeben werden sollen."

Die Beteiligung von Kindern an Unfällen ist immer sehr tragisch. Für die Rettungskräfte ist es besonders schwierig und gleichzeitig eine Herzensangelegenheit, verunglückte Kinder bestmöglich zu betreuen und zu beruhigen. Durch die Übergabe der "Trostspender" sollen die Kinder abgelenkt und schwere Traumata gemildert werden.

Die Polizeiinspektion Leer/Emden verteilt bereits seit vielen Jahren in solchen Situationen Teddys. Immer wieder haben die Polizeibeamtinnen und -beamten dabei festgestellt, dass diese bei der Vertrauensgewinnung sehr wirkungsvoll sein können. "Für uns sind die Kuscheltiere eine wertvolle Möglichkeit, Kindern in Stress- und Ausnahmesituationen auf einer altersgerechten Ebene zu begegnen.", so Robert Raaz. "Die Teddys dienen ihnen als wichtige Rettungsanker, deren positive Effekte nicht zu unterschätzen sind."

Die 50 neuen Teddys warten ab sofort in den Dienststellen und den Streifenwagen der Polizeiinspektion Leer/Emden auf ihren Einsatz.

