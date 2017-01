POL-LER: Pressemitteilung vom 02.01.2016 ++ Überfall auf Tankstelle ++ Diebstahl aus Pkw ++ Alkoholisierter Rhauderfehntjer in Gewahrsam genommen ++ Reifen mehrerer Fahrzeuge zerstochen ++

PI Leer/Emden (ots) - Emden - Überfall auf Tankstelle

Emden - Gegen 21:45 Uhr am Sonntagabend betrat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in der Auricher Straße in Emden. Er forderte die Mitarbeiterin zu Herausgabe von Bargeld auf und unterstrich seine Forderung, indem er eine mitgeführte Schusswaffe vorzeigte. Nachdem die Angestellte ihm eine vierstellige niedrige vierstellige Summe ausgehändigt hatte, ergriff er zu Fuß die Flucht. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Gemäß ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Täter um einen etwa 1,80m großen Mann von sehr schlanker Statur. Er war mit einer Sturmhaube maskiert, schwarz gekleidet und soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Ob es sich bei der mitgeführten Schusswaffe um eine Attrappe oder eine echte Pistole gehandelt hat, ist nicht bekannt. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung nach dem Täter gelang diesem die Flucht. Speziell geschulte Beamte der Polizeiinspektion Leer/Emden nahmen den Sachverhalt auf und sicherten Spuren am Tatort. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Leer - Diebstahl aus Pkw

Leer - Zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr am Sonntag Schlugen bislang unbekannte Täter mit einem Stein die Beifahrerscheibe eines in der Gaswerkstraße geparkten Opel ein und entwendeten eine Handtasche aus dem Innenraum. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Wert etwas beobachtet hat wird um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Ostrhauderfehn - Alkoholisierter Rhauderfehntjer in Gewahrsam genommen

Ostrhauderfehn - Gegen 14:00 Uhr am Sonntagmorgen wurde der Polizeiinspektion Leer/Emden eine offensichtlich alkoholisierte Person gemeldet, die mit freiem Oberkörper auf der Hauptstraße umherlief und sich aggressiv verhielt. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 28 Jahre alte Mann aus Rhauderfehn bereits mit der Faust auf einen fahrenden Opel geschlagen und eine Radfahrerin angegriffen hatte. Beherzte Passanten drängten ihn schließlich von der Fahrbahn und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam und veranlassten eine Blutentnahme. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 1,83 Promille. An dem Opel und dem Fahrrad entstand Sachschaden, eine ärztliche Behandlung der angegriffenen Radfahrerin war nicht erforderlich. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Emden - Reifen mehrerer Fahrzeuge zerstochen

Emden - Bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend die Reifen mehrerer in der Mühlenstraße geparkter Fahrzeuge zerstochen. Nachdem der Halter eines Pkw bei der Polizei gemeldet hatte, stellten die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort fest, dass noch vier weitere Fahrzeuge an mindestens einem Reifen betroffen waren. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell