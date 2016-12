POL-LER: Brand eines Doppelhauses im Emder Ortsteil Petkum

Emden (ots) - Am 29.12.16 gegen 22.00 Uhr wurde dem Polizeikommissariat Emden der Brand eines Doppelhauses in der Straße "Karkstraat" im Emder Ortsteil Petkum gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Bewohner der einen Haushälfte kurz zuvor durch Rauchgeruch aus der anderen Wohnpartei auf den Brand aufmerksam wurden. Dessen Bewohner war zum Zeitpunkt der Brandentdeckung nicht im Haus. Die alarmierten Feuerwehren aus Emden, Borssum, Widdelswehr, Wybelsum, Petkum und Uphusen löschten die Flammen, dennoch brannten beide Haushälften nahezu vollständig aus. Einer der Bewohner wurde durch den Rettungsdienst zur Überprüfung dem Klinikum Emden zugeführt. Ersten Einschätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in hoher fünfstelliger Summe. Die Löscharbeiten waren gegen 03.45 Uhr beendet. Beamte der Emder Polizei dokumentierten und beschlagnahmten den Brandort und nahmen die Ermittlungen zur Ursache des Feuers auf. Mögliche Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

