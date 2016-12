POL-LER: Pressemitteilung vom 28.12.2016 ++ Einbruch in Bäckerei ++ Brand zweier Müllcontainer ++ Gegenstand auf Pkw geworfen ++

1 weiterer Medieninhalt

PI Leer/Emden (ots) - Leer - Einbruch in Bäckerei

Leer - In der Zeit zwischen Samstag, 13:30 Uhr, und Dienstag, 06:10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu den Räumlichkeiten einer Bäckerei. Aus diesen entwendeten sie einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag und flüchteten mit diesem unbemerkt. Wer etwas beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Moormerland - Brand zweier Müllcontainer

Moormerland - Zwischen 23:35 Uhr und 00:05 Uhr in der Nacht zum heutigen Mittwoch gerieten in Moormerland aus bislang ungeklärter Ursache zwei Müllcontainer in Brand. Gegen 23:35 Uhr wurde ein Feuer im Weidenring gemeldet, eine halbe Stunde später ging eine entsprechende Mitteilung aus der Koloniestraße ein. Durch die Feuerwehr wurden beide Brände gelöscht, Personen kamen nicht zu Schaden. Beamte der Polizeiinspektion Leer/Emden dokumentierten die Brandorte und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer ein. Wer zur Klärung der Brandursache beitragen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen - Gegenstand auf Pkw geworfen

Westoverledingen - Gegen 20:45 Uhr am Dienstagabend war ein 20 Jahre alter Westoverledinger in seinem Opel auf der Großwolder Straße in Richtung Papenburg unterwegs. In Höhe der Brücke 'Alter Postweg' nahm er einen Einschlag auf seiner Windschutzscheibe wahr und stoppte sein Fahrzeug daraufhin. Bei einem Blick in Richtung der Brücke sah er zwei bis drei Personen, die zu Fuß in Richtung Völlenerfehn flüchteten. Es ist davon auszugehen, dass die Unbekannten einen Gegenstand von der Brücke auf den Opel warfen. Dadurch zersprang die Windschutzscheibe, der Fahrer sowie sein 19-jähriger Beifahrer aus Westoverledingen blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bitte Zeugen um Kontaktaufnahme (Bild im Anhang).

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

