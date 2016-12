POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.12.2016

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus

Leer - Am Montag, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr bis 19:25 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Erikastraße. Es wurden Schmuck und Uhren entwendet. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Pkw aufgebrochen

Leer - In der Zeit von Sonntag, 13:30 Uhr, bis Montag, 09:30 Uhr, brachen unbekannte Täter einen blauen BMW in der Straße Westergaste auf und entwendeten diverses Werkzeug/Elektrowerkzeug aus dem Kofferraum. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Pkw-Reifen zerstochen

Neermoor - In der Zeit von Sonntag, 17:00 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, wurden in der Akazienstraße von einem abgestellten blauen Ford Mondeo alle vier Pkw-Reifen und von einem abgestellten blauen Mercedes E-Klasse zwei Pkw-Reifen zerstochen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Alkoholeinfluss, Polizeibeamter bei Widerstand verletzt

Moormerland - Am Dienstag, gegen 04:50 Uhr, wurde über die Leitstelle eine nicht ansprechbare männliche Person in einem Pkw BMW X1 mit laufendem Motor und eingeschaltetem Licht auf der Christine-Charlotten-Straße gemeldet. Bei der Überprüfung der Person stellte der hinzugerufene Notarzt und die eingetroffenen Polizeibeamten lediglich eine starke Alkoholbeeinflussung bei dem 33-jährigen Fahrzeugführer aus Moormerland fest. Des weiteren war er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei der Blutprobenentnahme auf der Polizeidienststelle leistete der 33-Jährige erheblichen Widerstand durch Schlagen und Treten. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Zur weiteren Ausnüchterung wurde die Person in Gewahrsam genommen. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Moormerland - In der Nacht zu Dienstag fuhr gegen 01:15 Uhr ein 56-jähriger Mann aus Großefehn mit seinem Pkw Renault Laguna nach einer Familienstreitigkeit in der Königshoeker Straße nach Hause, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Emden - In der Nacht zu Dienstag wurde gegen 03:20 Uhr in der Hermann-Allmers-Straße ein Pkw durch Beamte des Polizeikommissariats Emden kontrolliert. Bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer aus Emden wurde Alkoholkonsum festgestellt. Eine Überprüfung am Alcomaten ergab einen Wert von 1,00 Promille. Es wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss

Emden - Am Montag wurde gegen 23:15 Uhr in der Abdenastraße ein 16-jähriger Emder auf einem Kleinkraftrad kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 16-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren stand er unter dem Einfluss von Cannabis. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der 16-Jährige wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Betrunken Verkehrsunfall versursacht

Emden - Am Montag, gegen 07:50 Uhr, befuhr eine 26-jährige Emderin mit ihrem Pkw die Neutorstraße in Richtung Petkum. An der Einmündung Westerbutvenne/Faldernstraße fuhr die 26-Jährige ungebremst geradeaus gegen eine Hauswand. Bei einer Kontrolle der Fahrzeugführerin wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,46 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die 26-Jährige blieb durch den Aufprall unverletzt. An dem Pkw und der Hauswand entstand Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht

Emden - Am Montag wurde in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr ein ordnungsgemäß auf einem Tankstellengelände in der Frisiastraße abgestellter grauer VW Golf durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verkehrsteilnehmer, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Weener - Am Dienstag, gegen 10:55 Uhr, befuhr eine 48-jährige Frau aus Leer die Autobahn 31 aus Richtung Bottrop kommend in Richtung Emden. Zwischen den Anschlussstellen Weener und Jemgum verlor sie nach den bisherigen Ermittlungen aufgrund eines Schwächeanfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Die Leeranerin zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Pkw entstand Sachschaden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell