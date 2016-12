POL-LER: Pressemitteilung vom 27.12.2016 A 28 - Zwei Personen durch schweren Verkehrsunfall tödlich verletzt

PI Leer/Emden (ots) - A 28 - Zwei Personen durch schweren Verkehrsunfall tödlich verletzt

A 28 - Gegen 07:45 Uhr am Dienstagmorgen ereignete sich auf der A 28, Fahrtrichtung Oldenburg, zwischen den Anschlussstellen Apen/Remels und Westerstede West ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen tödlich verletzt wurden. Gemäß derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 18-jährige Frau aus Rastede mit einem VW Polo die Autobahn. Aus ungeklärter Ursache kam sie zunächst nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Mittelleitplanke. Im Weiteren kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenleitplanke. Der Pkw kam auf der Überholfahrspur zum Stehen. Ein 31-jähriger Oldenburger befuhr ebendiese Fahrbahn mit einem VW Transporter und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass die Pkw zusammenstießen. Durch den Aufprall wurden die Fahrerin und ihr 27-jähriger Beifahrer aus Westerstede so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Der Rettungsdienst brachte den 31-jährigen Oldenburger schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die A 28 in Fahrtrichtung Oldenburg musste unmittelbar nach dem Unfall von der Anschlussstelle Apen/Remels voll gesperrt werden. Wegen der detaillierten Unfallaufnahme dauert die Sperrung aktuell und bis voraussichtlich in die Mittagsstunden hinein an. Zeugen, die den Schleudervorgang des VW Polo gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell