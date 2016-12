POL-LER: Pressemitteilung für Sonntag, 25.12.2016

Polizei Leer / Emden (ots) - für den Landkreis Leer:

Wohnungseinbruch

Weener - Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag dringt ein bislang unbekannter Täter in eine Altenwohnung in der Mühlenstraße in Weener ein. Über Art und Umfang des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Mehrere PKW-Aufbrüche in Weener

Weener - Am späten Samstagnachmittag werden auf einem Parkplatz vor der St. Georg Kirche in Weener aus mehreren PKW Gegenstände entwendet. Der oder die Täter erbeuten u.a. Handtaschen und Geldbörsen. Der Zugriff auf das Diebesgut erfolgt dabei zum Teil über das Einschlagen der Fahrzeugfenster. In diesem Zusammenhang weist die Polizei wiederholt darauf hin, dass keine Wertgegenstände oder Behältnisse, in denen potentielle Täter Wertgegenstände vermuten können, im Fahrzeuginneren verbleiben.

Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss

Leer - In der Nacht zum 1. Weihnachtstag kontrolliert die Polizei in der Rymeerstraße in Leer einen 20-jährigen Führer eines 3er BMW. Es besteht der Verdacht, dass dieser den PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führt. Eine Blutentnahme wird veranlasst. Außerdem wird bei dem Verdächtigen eine geringe Menge Cannabis sichergestellt.

Fahren unter Drogeneinfluss

Nortmoor - Am späten Heiligabend wird der Polizei ein verdächtiger DB Kastenwagen gemeldet. Bei der anschließenden Kontrolle in der Dorfstraße in Nortmoor wird bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer der Konsum von Cannabis festgestellt. Eine Blutentnahme wird angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

für die Stadt Emden:

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Emden - Am Heiligabend verschafft(en) sich ein oder mehrere unbekannte(r) Täter unberechtigt Zugang in ein Einfamilienhaus in Larrelt. Bei der Suche nach Diebesgut betreten und durchwühlen der oder die Täter mehrere Räume und machen trotz des christlichen Feiertages auch vor dem Sparschwein des Kindes nicht halt. Es wird zerbrochen und der darin enthaltene untere dreistellige Geldbetrag entwendet.

Diebstahl aus PKW

Emden - Am Nachmittag des Heiligabend wird der Polizei ein unmittelbar zuvor erfolgter Diebstahl einer Handtasche aus einem in der Straße Am Bentinkshof abgestellten PKW Daimler-Benz mitgeteilt. Zwei Täter mit südländischem Aussehen lenkten die Geschädigten ab und entwendeten die in dem Kofferraum befindliche Tasche. Eine sofortige Fahndung erbrachte keine Hinweise auf die Tatverdächtigen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04921/8910. Es handelt sich mittlerweile um den zweiten hier bekanntgewordenen Fall dieser Art in der Emder Innenstadt. Aus diesem Grund wird um besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit bei der Annäherung von fremden Personen an das eigene KFZ gebeten.

Versuchter Fahrraddiebstahl unter Mitführung einer Schreckschusswaffe

Emden - Am Nachmittag des Heiligabend versucht ein 30-jähriger Täter in der Nordertorstraße ein Fahrrad zu entwenden. Zeugen teilen mit, dass er dabei mit einer Waffe hantiert. Als der Täter von den Zeugen angesprochen wird, ergreift dieser die Flucht.

Eine knappe Stunde später kann der Täter in einem Keller in der Nordertorstraße gestellt werden. Zur Verhinderung weiterer Taten wird er dem polizeilichem Gewahrsam zugeführt. Strafverfahren wegen des unerlaubten Führens einer Schreckschusswaffe, wegen des versuchten Diebstahls eines Fahrrades und des Einbruchdiebstahls wurden eingeleitet.

Im Auftrage

Karsjens, PHK

