POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 24.12.2016

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) - Einbruch in Kfz-Werkstatt

Leer - In der Zeit zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitag, 09:30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Kfz-Werkstatt in der Straße Zwischen den Bahnen ein. Aus der Werkstatt wurden diverse Elektrowerkzeuge entwendet. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Pkw beschädigt und Dachantenne entwendet

Emden - Bislang unbekannte Täter beschädigten die Außenspiegel sowie die Motorhaube eines ordnungsgemäß in der Bollwerkstraße abgestellten silberfarbenen Pkws Peugeot 207. Als Tatzeitraum wurde Donnerstag, 19:00 Uhr, bis Freitag, 12:30 Uhr, benannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Leer - In der Nacht zu Samstag wurde gegen 04:45 Uhr in der Eichendorffstraße ein Pkw VW Passat kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug von einem 16-Jährigen aus Brinkum geführt wurde. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Er wurde nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Leer - Am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz des Emsparks vor dem Dänischen Bettenlager abgestellten schwarzen Peugeot 407, ohne sich anschließend um den verursachten Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei erbeten.

Leer - In der Nacht zu Freitag, zwischen 20:00 Uhr und 09:30 Uhr, wurde das Dach einer Weihnachtsmarktbude in der Mühlenstraße durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Aufgrund der Unfallspuren könnte es sich bei dem Verursacher um einen Transporter bzw. Lkw gehandelt haben. Der Verursacher entfernte sich von dem Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - In der Zeit zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr, und Freitag, 12.15 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß in der Fürbringerstraße abgestellter grauer VW Golf von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Insulinpumpe verloren

Leer - In der Nacht zu Samstag hat ein 21-jähriger Leeraner in einer Diskothek im Windelkampsweg bzw. in dem näheren Umfeld seine Insulinpumpe der Marke Medtronic verloren. Bei der Insulinpumpe handelt es sich um ein wichtiges medizinisches Hilfsmittel für den Verlierer. Es wird gebeten, beim Auffinden der Insulinpumpe diese an die Polizei Leer zu übergeben.

Die Polizeiinspektion Leer/Emden wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest!

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

