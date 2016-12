POL-LER: Pressemitteilung vom 23.12.2016 ++Wohnungstür aufgebrochen++Mobiltelefon entwendet++Verkehrsunfallflucht++Schmuck und Besteck entwendet++Wohnungseinbruchsdiebstahl++Betrunkener verursacht Unfall++

PI Leer/Emden (ots) - Leer - Wohnungstür aufgebrochen

Leer - In der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 12:00 Uhr am Donnerstag brachen unbekannte Täter eine Wohnungseingangstür in der Friesenstraße auf und entwendeten eine geringe Bargeldsumme und Elektronikartikel. Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Mobiltelefon entwendet

Emden - In der Freitagnacht, zwischen 02:45 Uhr bis 02:50 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Heinrich-Reimers-Straße auf und entwendeten ein Mobiltelefon. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Uplengen - Verkehrsunfallflucht

Uplengen - Am Freitag, gegen 05:30 Uhr, verlor ein 26-jährige Fahrer eines Opel Vectra aus Aurich auf der A28 zwischen den Anschlussstellen Filsum und Apen/Remels die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchschlug einen Wildschutzzaun. Grund hierfür war das vorherige Überholmanöver eines niederländischen Pkw-Fahrers, bei dem der 26-Jährige abgedrängt wurde. Der Verursacher des Unfalls flüchtete mit seinem dunklen Volvo in Richtung Oldenburg. Zeugen, die Hinweise zum niederländischen Kennzeichen bzw. der Identität des Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Schmuck und Besteck entwendet

Leer - Am gestrigen Donnerstag, zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr, hebelten zwei unbekannte männliche Täter eine rückwärtig gelegene Terrassentür eines Wohnhauses in der Privatstraße auf und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand Schmuck und Besteck. Die unbekannten Täter wurden durch einen Zeugen beobachtet, konnten jedoch durch eine sofort eingeleitete Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme. Bei den beiden Unbekannten soll es sich um junge Erwachsene gehandelt haben mit einem gepflegten Erscheinungsbild.

Emden - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Emden - Zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr am Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter durch ein Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße 'Sielweg' und durchsuchten die Räume. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Rhauderfehn - Betrunkener verursacht Unfall

Rhauderfehn - Am Donnerstag, gegen 22:15 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann aus Barßel mit einem Pkw BMW die Papenburger Straße aus Richtung Westoverledingen kommend. Nach Querung der 3. Südwieke beschleunigte er nach derzeitigem Ermittlungsstand derart stark, dass das Heck des Pkw ausbrach und der Wagen ins Schleudern geriet. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Elektroschaltkasten, einer Zählersäule und einer Straßenlaterne. Er kam in einem Vorgarten zum Stehen, sodass auch dort ein Schaden entstand. Bei dem Mann konnte eine Atemalkoholbeeinflussung von 1,44 Promille festgestellt werden, sodass eine Blutentnahme veranlasst werden musste. Der Führerschein wurde sichergestellt und Strafverfahren wurden eingeleitet. Aufgrund der Beschädigungen am Elektroschaltkasten wurde die Stromversorgung für eine kurze Zeit unterbrochen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

