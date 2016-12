POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 22.12.2016

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) - Brand eines Räucherofens und Carports

Emden - Am Mittwoch kam es in dem Marderweg gegen 11:30 Uhr zu dem Brand eines Räucherofens unter einem Carport. Nach den bisherigen Ermittlungen fing der Räucherofen aus bislang unbekannten Gründen während des Vorheizens Feuer. Das Feuer schlug auf das Dach des Carports über. Der Brand wurde von aufmerksamen Nachbarn bemerkt und diese informierten den Eigentümer. Der Eigentümer begann mit dem Löschen des Feuers. Letztlich konnte der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden an dem Räucherofen und dem Dach des Carports. Es wurden keine Personen verletzt.

Brand eines Anhängers

Leer - In der Nacht zu Donnerstag kam es gegen 01:28 Uhr in der Mühlenstraße in Höhe des Bahnüberganges aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand eines abgestellten Pkw-Anhängers. Der Anhänger war mit Möbeln beladen und brannte vollständig nieder. Durch die Hitzeentwicklung wurde ebenfalls das Zugfahrzeug, ein BMW X 5, beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an.

Gefährliche Körperverletzung

Hesel - Am 19.12.16 gegen 17.20 Uhr ist es in der Rathausstraße in Hesel zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in dessen Verlauf ein 20-jähriger Mann verletzt worden ist. Zur Tatzeit wollte der 20-Jährige mit seinem Mercedes einen 19-jährigen Bekannten in der Rathausstraße abholen. Nachdem der Bekannte zu ihm ins Fahrzeug gestiegen war, hat dieser ohne Vorwarnung auf den Fahrzeugführer eingeschlagen. Eine weitere maskierte Person, die an der Fahrerseite des Mercedes stand, hat ebenfalls auf den Fahrzeugführer eingeschlagen. Als ein Jogger an der Tatörtlichkeit vorbeikam und die Angreifer ansprach, ergriffen diese die Flucht. Die Polizei in Hesel bittet in diesem Zusammenhang den Jogger oder weitere Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Leer - Am Mittwoch, dem 21.12.2016, wurde der Polizei eine männliche Person mit einer Schusswaffe auf dem Weihnachtsmarkt in Leer gemeldet. Nach sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde auf dem Weihnachtsmarkt ein 17-Jähriger mit einer sogenannten Softairwaffe angetroffen, die er nach eigenen Angaben aufgrund eines Defekts von einem Bekannten reparieren lassen wollte. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Jugendliche wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Ostrhauderfehn - In der Zeit vom 08.12.2016 bis zum 21.12.2016 versuchten unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür eines leerstehendes Einfamilienhauses in der Kirchstraße aufzubrechen und beschädigten diese. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei erbeten.

Diebstahl an Pkw

Emden - Am Dienstag, dem 20.12.2016, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr, wurden von einem schwarzen Honda Accord, welcher in der Ringstraße auf dem Parkplatz vor dem Amtsgericht abgestellt war, die Scheibenwischblätter entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Regenrinne

Rhauderfehn - In der Zeit vom 16.12.2016, 12:00 Uhr, bis zum 21.12.2016, 15:00 Uhr, wurde von einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Straße Wittmoor-Nord eine ca. 13 Meter lange Regenrinne aus Zink abmontiert und entwendet. Personen, die etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Sachbeschädigung an Pkw

Rhauderfehn - Am Mittwoch, gegen 19:30 Uhr, wurde von einem unbekannten Täter ein in der Straße Untenende abgestellter schwarzer Pkw VW Golf an der Frontscheibe sowie auf der Motorhaube beschädigt. Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Betrunkener entwendet Taxi

Emden - In der Nacht zu Donnerstag wollte gegen 03:30 Uhr eine fünfköpfige Gruppe mit einem Taxi vom Taxenstand am Delft nach Hause verbrachten werden. Ein 27-jähriger Emder setzte sich auf den Beifahrersitz und drei weitere Personen auf die Rücksitzbank. Als die Taxifahrerin für die fünfte Person den Notsitz umgeklappt hatte, sprang der 27-jährige vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz und fuhr mit dem Taxi über die Straße Am Delft nach rechts auf die Faldernstraße. Die Taxifahrerin machte eine in der Nähe befindliche Funkstreifenwagenbesatzung auf den Diebstahl des Taxis aufmerksam und die Kollegen nahmen die Verfolgung des Taxis auf. Das Taxi befuhr die Faldernstraße mit langsamer Geschwindigkeit und in starken Schlangenlinien. Die übrigen vier männlichen Personen versuchten den 27-Jährigen während der Fahrt zum Anhalten des Fahrzeugs zu bewegen. Dieser reagierte jedoch nicht auf die Bemühungen seiner Bekannten und setzte seine Fahrt fort. Letztlich konnte das Taxi in Höhe der Osterbutvenne angehalten werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 27-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 2,09 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und es wurden entsprechende Strafverfahren gegen den 27-Jährigen eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Emden - Am Montag, dem 19.12.2016, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr, beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug in der Bollwerkstraße einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten roten VW Up. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verkehrsteilnehmer, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

