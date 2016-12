POL-LER: ++ 37-Jähriger verletzt aufgefunden ++ Alustange durchschlägt Kofferraumheck ++ Fahrradeigentümer gesucht ++

2 weitere Medieninhalte

PI Leer/Emden (ots) - Leer - 37-jähriger Mann verletzt aufgefunden

Leer - Gegen 02:15 Uhr in der Nacht zum gestrigen Dienstag wurde die Polizei über eine verletzte Person informiert, die durch Passanten in der Mühlenstraße angetroffen worden war. Der 37 Jahre alte, aus Polen stammende Mann war zwar ansprechbar, musste auf Grund seiner schweren Verletzungen zunächst unklarer Herkunft aber durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 08:30 Uhr am selben Tag erhielt die Polizei von einem Zeugen den Hinweis auf eine Blutlache im Treppenhaus des Parkhauses am Bahnhofsplatz. Anhand des derzeitigen Ermittlungsstands geht die Polizei davon aus, dass diese durch den 37-Jährigen vor seinem Antreffen in der Mühlenstraße hier hinterlassen wurde. Es ist anzunehmen, dass er in eine körperliche Auseinandersetzung mit seinen namentlich feststehenden Begleitern, sieben ebenfalls aus Polen stammende Männer und Frauen, geriet und hierdurch verletzt wurde. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Geschehnisse dauern derzeit an. Personen, die vor 02:15 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag etwas beobachtet haben oder anderweitig zur Tatklärung beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Alustange durchschlägt Kofferraumheck

Moormerland - Am 14.12.2016, gegen 17:00 Uhr, kam ein 59-jähriger Mann aus Saarbrücken mit einem Pkw Nissan auf dem Standstreifen der A31 in Fahrtrichtung Oberhausen, circa 550 m vor dem Autobahndreieck Leer, zum Stehen. Während der Standzeit war sein Warnblinklicht eingeschaltet. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem roten, offenen Sattelzug den Hauptfahrstreifen der A31. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnten Teile der Ladung übergestanden haben, so dass eine Alustange in das Fahrzeugheck des wartenden Pkw eindrang und diesen stark beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Fahrradeigentümer gesucht

Leer - Wie bereits am Dienstag berichtet, stellte ein außer Dienst befindlicher Polizeibeamter am Montag, gegen 12:30 Uhr, einen Mann mit einer größeren Menge Kleidung auf einem Fahrrad fahrend in der Georgstraße fest. Es stellte sich heraus, dass er die Kleidungsgegenstände unmittelbar zuvor bei einem Textildiscounter in der Georgstraße entwendet hatte. Auch das Fahrrad stammt gemäß derzeitigem Stand der Ermittlungen aus einem Diebstahl und wurde gemeinsam mit den circa 15 Pullovern sichergestellt. In diesem Zusammenhang wird gefragt, wer das abgebildete Fahrrad erkennt bzw. sonstige Hinweise auf die Herkunft geben kann. Es wird um Kontaktaufnahme gebeten.

