POL-EL: Bardel - Zwei Verletzte nach Unfall

Bardel (ots) - Am späten Freitagnachmittag ist es in Bardel auf der Landesstraße 42 in Höhe des Drielandsees zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen etwa 17.45 Uhr waren daran drei Fahrzeuge beteiligt. Ein bislang unbekannter Verursacher überholte trotz Gegenverkehrs ein anderes Fahrzeug. Ein entgegenkommender, mit zwei Personen besetzter Dacia, musste nach links ausweichen und stieß auf der Gegenfahrbahn mit einem VW Polo zusammen. Die Fahrerin des Dacia und der Polofahrer wurden hierbei verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Dieser, sowie Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 in Verbindung zu setzen.

