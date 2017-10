POL-EL: Haselünne - Tür an Schule beschädigt

Haselünne (ots) - Zwischen Mittwoch und Donnerstag letzter Woche ist es an der Don Bosco Schule an der Lingener Straße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Bislang unbekannte Täter waren entweder mit einem Fahrrad oder einem Motorroller so stark gegen die Eingangstür gefahren, dass diese dabei aus der Verankerung gerissen wurde. Der angerichtete Sachschaden ist erheblich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05961)955820 bei der Polizei Haselünne zu melden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne zu melden.

