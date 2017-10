POL-EL: Sögel - Unfallflüchtige von Zeugin beobachtet

Sögel (ots) - Am Montagmittag ist es auf dem Parkplatz Knippers Kohlenhof zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallverursacherin wollte dabei gegen 12.45 Uhr aus einer Parklücke herausfahren. Sie setzte ihr Fahrzeug kurz zurück und prallte dabei gegen ein dort ebenfalls geparktes Auto. Der Unfall wurde von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet. Sie notierte sich das Kennzeichen der Verursacherin und gab es an den Geschädigten weiter. Die 56 jährige flüchtige Unfallverursacherin wurde durch die informierten Beamten der Polizei Sögel an ihrer Wohnanschrift angetroffen. Ihr Auto wies erhebliche Beschädigungen auf. Dennoch gab sie die Verkehrsunfallflucht nicht zu. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 1000 Euro.

