POL-EL: Neuenhaus - Überfall auf Privathaus

Neuenhaus (ots) - Am frühen Dienstagmorgen ist es in einem Privathaus an der Straße Grüner Weg zu einem Überfall gekommen. Gegen etwa 4.30 Uhr verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch ein Fenster Zugang zum Gebäude. Sie begaben sich in das Schlafzimmer des Hauses, in dem die beiden Eigentümer in ihrem Ehebett lagen. Die Täter bedrohten das Paar mit einem Werkzeug und forderten in englischer Sprache die Herausgabe von Wertsachen. Während eine Person das Paar im Schlafzimmer festhielt, durchsuchten die beiden Anderen das Haus. Nach etwa 30 Minuten flüchteten sie dann gemeinsam in Richtung Nordhorner Straße. Was sie erbeuten konnten, ist bislang unklar. Eine detaillierte Täterbeschreibung liegt aktuell nicht vor. Die Männer unterhielten sich untereinander in einer vermutlich osteuropäischen Sprache. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

