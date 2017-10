POL-EL: Dörpen - Grauer VW Passat gesucht

Dörpen (ots) - In der Nacht zu Samstag ist es auf der Heeder Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen etwa 0.15 Uhr, war dort der Fahrer eines grauen VW in Fahrtrichtung B401 unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr er über eine Verkehrsinsel und beschädigte drei dort befindliche Straßenschilder. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, flüchtete er anschließend über die Dörpener Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden. Bei dem Unfallauto handelt es sich um einen VW Passat, Baujahr ab November 2016, Farbe "Urano Grau". Der Pkw dürfte im vorderen linken Bereich einen nicht unerheblichen Frontschaden aufweisen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

