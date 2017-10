POL-EL: Haselünne - Unfallflucht

Haselünne (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 06:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz gegenüber der Esso-Tankstelle an der Raststätte Eltern an der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dort beim Ausparken einen Lkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05961-955820 mit der Polizei Haselünne in Verbindung zu setzen. /hue

