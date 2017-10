POL-EL: Nordhorn - Autofahrer nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots) - Am Donnerstagvormittag, gegen 11:20 Uhr, kam es an der Einmündung Immenweg / Kotting-Brücke zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Linienbus der Bentheimer Eisenbahn AG fuhr dort beim Abbiegen hinter der Kotting Brücke auf dem Immenweg gegen ein Straßenschild. Die Busfahrerin teilte im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen mit, dass sie beim Abbiegen nach rechts ausweichen musste, da ein entgegenkommender PKW nicht abgebremst habe. Nach dem Verkehrsunfall setzte der Pkw seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei sucht nun diesen Autofahrer und weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 059213090 zu melden. /hue

