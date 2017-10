POL-EL: Haselünne - Einbruch in Fahrschule

Haselünne (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagmittag brachen unbekannte Täter in eine Fahrschule an der Hasestraße ein. Durch das Einschlagen der Verglasung der Eingangstür verschafften sich die Täter Zutritt zum Gebäude. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter insgesamt ca. 40 Tablets der Marken Acer und Lenovo im Wert von mehreren tausend Euro. Zum Abtransport des Diebesgutes nutzten die Täter vermutlich einen Aluminiumkoffer, der zuvor aus einem Seminarraum entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Diebesgutes geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05961-955820 mit der Polizei Haselünne in Verbindung zu setzen. /hue

