POL-EL: Geeste - Einbruch in Wohnhaus

Geeste (ots) - Zwischen Freitagabend, 19:00 Uhr, und Sonntagabend, 23:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Lange Straße ein. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Hauseigentümer und schlugen ein Fenster ein um ins Haus zu gelangen. Sie durchsuchten danach sämtliche Schränke im Haus nach Wertgegenständen und entwendeten zwei Schmuckschatullen samt Inhalt. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05937-8236 mit der Polizei Geeste in Verbindung zu setzen. /hue

