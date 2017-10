POL-EL: Rhede - Einbruch in Imbiss

Rhede (ots) - In der Nacht zum Sonntag brachen unbekannte Täter in einen Imbiss in der Straße Sudende ein. Durch das Entriegeln eines Fensters gelangten die Täter in den Verkaufsraum. Im Gastraum wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Es handelt sich um ca. 300 Euro Bargeld, der angerichtete Sachschaden ist jedoch wesentlich höher. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04964-545 mit der Polizei Rhede in Verbindung zu setzen. /hue

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell