POL-EL: Werlte - Einbrecher überrascht

Werlte (ots) - Am Sonntagnachmittag, um 14:50 Uhr, überraschte eine 86 Jahre alte Hauseigentümerin einen Einbrecher im Schlafzimmer ihres Hauses in der Straße 'Auf dem Hehm' in Werlte. Der unbekannte Täter war gerade dabei Schubladen zu öffnen und nach Wertgegenständen zu suchen, als die Hauseigentümerin auf ihn aufmerksam wurde. Offensichtlich hatte er sich zuvor durch eine unverschlossene Seitentür Zutritt zum Haus verschafft. Der Täter flüchtete unvermittelt ohne Diebesgut aus dem Haus. Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05951-993920 mit der Polizei Werlte in Verbindung zu setzen. /hue

