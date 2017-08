POL-EL: Aschendorf - Traurig: 76 km/h zu schnell

Aschendorf (ots) - Die Verkehrsüberwachungsgruppe der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim hat am Dienstagabend eine Geschwindigkeitsmessung an der Bokeler Straße durchgeführt. Gegen etwa 19.40 Uhr wurde dort ein hoch motorisierter Mercedes Benz mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Bei erlaubten 50 km/h, war der Fahrer des emsländischen Sportwagens, nach Abzug der Toleranz, mit 126 Km/h unterwegs. Das zur Messung gehörige Foto ist von hervorragender Qualität. Der bislang unbekannte Fahrer kann sich auf mindestens 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot einstellen. Unter bestimmten Umständen könnte sich das zu erwartende Bußgeld noch deutlich erhöhen. Er belegt mit seinem Verstoß einen der traurigen Spitzenplätze in diesem Jahr.

