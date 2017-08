POL-EL: Nordhorn - Radfahrer abgefahren

Nordhorn (ots) - Am Dienstag gegen etwa 19.05 Uhr kam es am Kreisverkehr Ootmarsumer Weg /Richterskamp zu einem Verkehrsunfall. Ein 13-jähriger Radfahrer befuhr mit einem Fahrrad den Kreisverkehr in Richtung Stadtring und wurde dabei von einem Auto angefahren, der aus Richtung Richterskamp in den Kreisverkehr einbog. Der Radfahrer wurde am Hinterrad touchiert und stürzte. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Ein hinter dem Radfahrer fahrender Autofahrer hielt an und kümmerte sich um das Kind. Bei dem den Unfall verursachenden Wagen soll es sich um einen schwarzen VW Passat gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell