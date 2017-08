POL-EL: Freren - Auto durch Säure beschädigt

Freren (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 14. Juli, und Mittwoch, 26. Juli, einen schwarzen Jaguar Land Rover beschädigt. Der Halter hielt sich in dieser Zeit auf einer Auslandsreise auf. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass der Wagen durch Säurespritzer beschädigt war. Hauptangriffspunkt war die Motorhaube, aber auch an anderen Teilen wurden Beschädigungen festgestellt. Das Fahrzeug war die meiste Zeit vor dem Wohnhaus in der Setlager Straße abgestellt, wurde aber auch an anderen Stellen geparkt. Ob das Fahrzeug vor dem Haus an der Setlager Straße beschädigt wurde steht nicht genau fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf über 4000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Telefonnummer (05902) 93130 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell