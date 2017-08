POL-EL: Neuenhaus - Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Auto

Neuenhaus (ots) - Am Montag zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr kam es auf der Veldhausener Straße in der Ausfahrt des dortigen Aldi-Marktes zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Nachdem beide Fahrer keine Schäden oder Verletzungen festgestellt hatten, fuhren beide davon. Später stellte der Radfahrer fest, dass er doch verletzt war und musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Die Fahrerin des Autos sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer (05943) 92000 zu melden.

