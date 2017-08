POL-EL: Wielen - Einbruch in Gaststätte

Wielen (ots) - Unbekannter Täter hat im Ortsteil Striepe am Dienstag zwischen 09.45 Uhr und 10.00 Uhr einen Einbruch in eine Gaststätte verübt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatte der Täter eine Terrassentür zum Gebäude aufgebrochen und war eingestiegen. Im Schankraum wurden zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und das Bargeld entwendet. Als der 51-jährige Gastwirt den Täter überraschte, flüchtete dieser zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter soll 1,90 Meter groß und um die 30 Jahre alt gewesen sein und hatte eine kräftige Figur. Er war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose. Er hatte sehr kurze Haare und trug Arbeitsschuhe und hatte einen dunklen Beutel dabei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell