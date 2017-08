POL-EL: Haselünne - Überfall auf Spielothek

Haselünne (ots) - Am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter eine Spielothek in der Petersilienstraße überfallen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei betrat ein maskierter Täter die Spielothek und bedrohte die 46-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe. Der Täter forderte die Herausgabe von Bargeld. Von der Angestellten wurde das vorhandene Bargeld ausgehändigt, dass der Täter in einen weißen Stoffbeutel steckte und dann zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete. In der Spielhalle hielten sich während des Überfalls noch drei Kunden auf, die auch vom Täter mit der Schusswaffe bedroht wurden. Der Täter soll etwa 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß gewesen sein und hatte eine schlanke Figur. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover ohne Aufschrift und eine dunkle Maske mit Augen- und Nasenschlitzen, sowie Handschuhe. Bei der Waffe soll es sich um eine silberne Pistole gehandelt haben. Der Mann sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 9490 zu melden.

