POL-EL: Ergänzung: Meppen - Flüchtling überfallen - Überfall war am Montag gegen 14.30 Uhr

Meppen (ots) - Ein 26-jähriger, syrischer Flüchtling wurde in der Meppener Innenstadt das Opfer eines Straßenraubes, bei dem ihm die Geldbörse entwendet wurde. Der 26-Jährige hielt sich am Montag gegen 14.30 Uhr in der Kirchstraße auf, als er mit einem anderen Flüchtling in Streit geriet. Der Täter zog plötzlich ein Pfefferspray und attackiert damit den Syrer. Seine zeitweise Wehrlosigkeit nutzte der Täter aus, um die Geldbörse zu entwenden. Das Opfer erlitt Reizungen am Körper und begab sich in ärztliche Behandlung. Nach Angaben des Opfers könnte es sich bei dem Täter um einen pakistanischen oder afghanischen Flüchtling handeln. Eine Beschreibung liegt derzeit nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 9490 zu melden.

