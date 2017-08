POL-EL: Schüttorf - VW Passat beschädigt

Schüttorf (ots) - In der Nacht zu Montag ist es in der Straße Erster Rundweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen am rechten Fahrbahnrand geparkten, schwarzen VW Passat. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer (05922)9800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell