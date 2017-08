POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch in Geschäft

Nordhorn (ots) - In der Nacht zu Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in ein Einzelhandelsgeschäft an der Bahnhofstraße einzudringen. Gegen 2.45 Uhr gelang es ihm dabei jedoch nicht, ein sicherheitsverglastes Schaufenster einzuschlagen. Ein Zeuge wurde auf den Lärm aufmerksam. Er schrie den Täter aus einem Fenster der dritten Etage an schlug ihn dadurch in die Flucht. Beute konnte er keine machen. Der angerichtete Sachschaden wird jedoch auf etwa 2500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhron zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell