POL-EL: Fresenburg - Einbruch in Grundschule

Fresenburg (ots) - In der Nacht zu Montag sind bislang unbekannte Täter in die Grundschule an der Schulstraße eingedrungen. Durch ein vermutlich offen stehendes Fenster verschafften sie sich Zugang zum Gebäude. Sie betraten das Lehrerzimmer sowie das Büro der Schulleitung, brachen dort einen Schrank auf und erbeuteten Bargeld. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 380 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05932)72100 bei der Polizei Haren zu melden.

