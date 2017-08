POL-EL: Geeste - Unfall mit Pferdekutsche

Geeste (ots) - Am Montagabend ist es auf der Klosterholter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Drei Insassen einer Pferdekutsche wurden dabei leicht verletzt. Das Gespann war gegen 20.20 Uhr in Richtung Geeste unterwegs. Ein bislang unbekannter Fahrer eines silberfarbenen Autos mit Anhänger überholte die Kutsche. Dabei hielt er den nötigen Seitenabstand nicht ein. Der Kutscher verlor die Kontrolle, so dass das Gefährt nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort verunfallte. Die drei Insassen wurden jeweils leicht verletzt. Die Pferde kamen ohne Blessuren davon. Der Verursacher fuhr unerlaubt weiter, ohne sich um die Verunglückten zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell