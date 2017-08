POL-EL: Lingen - Überfall auf Spielhalle

Lingen (ots) - In der Nacht zu Dienstag ist es an der Alten Rheiner Straße zu einem Überfall auf die dortige Spielhalle gekommen. Gegen 0.30 Uhr trat ein bislang unbekannter Mann unter Vorhalt eines Messers vor den Empfangstresen. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Da sich jedoch weder in der Kasse, noch in der privaten Handtasche der 20-jährigen Angestellten Geld befand, flüchtete der Mann ohne Beute in Richtung Fußgängerbrücke. Er wird als etwa 1,65 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er trug eine schwarze Gesichtsmaske, Handschuhe und dunkle Bekleidung. Der Mann sprach deutsch mit Akzent. Eine Fahndung nach dem Täter blieb zunächst ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell