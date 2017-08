POL-EL: Lingen - Fahrzeuge mit Farbe beschmiert

Das Bild zeigt eines der beschädigten Autos. Bild-Infos Download

Lingen (ots) - In der Nacht zu Samstag ist es an der Adlerstraße und der Kuckuckstraße zu drei Sachbeschädigungen gekommen. Bislang unbekannte Täter hatten drei dort geparkten Fahrzeuge, zwei Autos und ein Wohnmobil, mit gelber Sprühfarbe beschmiert. In allen drei Fällen war die Buchstabenkombination AK aufgebracht worden. Der dadurch angerichtete Sachschaden ist erheblich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

