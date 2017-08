POL-EL: Geeste - Gefährliches Überholmanöver

Geeste (ots) - Am Freitagabend zwischen 22.15 Uhr und 22:30 Uhr kam es in Osterbrock auf dem Bawinkeler Damm in Höhe der dortigen Pizzeria zu einem gefährlichen Überholmanöver mit anschließender tätlicher Auseinandersetzung. In diesem Zusammenhang wird der Fahrer eines dunklen Autos, vermutlich ein VW Polo, gesucht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem dunklen Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell