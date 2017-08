POL-EL: Wielen - Zwei Verletzte bei Unfall

Wielen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der Straße Balderhaar (Landesstraße 43) wurden zwei Personen schwer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr ein 22-jähriger Niederländer aus Hardenberg mit einem Audi A 3 die Landesstraße in Richtung Hardenberg. Aus noch nicht geklärter Ursache kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Straßenbäume. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und sein 17-jähriger niederländischer Beifahrer aus Itterbeck wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Da der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell