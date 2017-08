POL-EL: Wietmarschen - Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Wietmarschen (ots) - Ein unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer verursachte am Sonntagmorgen gegen 06.20 Uhr auf der Bundesstraße 213 einen Unfall. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei war der 31-Jährige mit einem Opel Astra auf der Bundesstraße in Richtung Nordhorn unterwegs. In Höhe Rükel kam er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort musste ein 30-jähriger Autofahrer mit einem Citroen Berlingo nach links ausweichen. Der Fahrer des Astra schleuderte nach rechts zurück und kollidierte mit dem Citroen. Dieser kippte auf die Seite und blieb auf dem Grünstreifen liegen. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Da der 31-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell