POL-EL: Lingen - Brand in Mehrfamilienhaus

Lingen (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 09.35 Uhr brach auf einem Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Marienstraße ein Feuer aus. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei war auf dem Balkon einer Wohnung im dritten Obergeschoss aus noch unbekannter Ursache ein Sofa in Brand geraten. Durch das Feuer wurde die Balkontür beschädigt und Rauch drang in die Wohnung ein. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell