POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Wohnhaus

Nordhorn (ots) - Am Sonntag zwischen 15.30 Uhr und 20.00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter im Anninkskamp in ein Wohnhaus ein. Zunächst hatten die Täter versucht eine Terrassentür aufzubrechen. Als dieses nicht gelang, schlugen sie ein Fenster ein und durchsuchten die Räume. Entwendet wurde vorgefundener Schmuck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell